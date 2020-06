Olivenöl: Kein Grund für EU-Bashing

In der Toskana arbeitet Dr. Giuseppe Mazzocolin an der Vervollkommung des Öls der Olive. Seine Olivenöle von der Fattoria Felsina (ebenso wie seine Sangiovese-Weine) zählten schon in den frühen 90er Jahren zum Besten, was man zum Beispiel in Wiens Vinotheken zum Thema Olivenöl angeboten bekam. Seit mehr als zehn Jahren arbeitet Mazzocolin auch mit reinsortigen Ölen, denn jede Sorte hat bekanntlich ihren Charakter. Er entkernt die Oliven vor dem Pressen, was die Öle besonder lange haltbar macht und ihnen einen hohen Anteil an Polyphenolen garantiert (Antioxydantien, ebenfalls enthalten in sonnengereiften Paradeisern und bestimmten Rotweinen aus Südfrankreich). Diese besonders wertvollen Öle werden nach der Veronelli-Methode ("secondo Veronelli") produziert und vertrieben.

Die neue EU-Regelung begrüßt er ausdrücklich, denn sie garantiere, so Mezzocolin, "Transparenz".