Neuübernahme: In diesen Lokalen weht jetzt ein frischer Wind

Das Grätzel rund um die markante Kirche "Maria vom Siege" am Gürtel in der Nähe des Westbahnhofs scheint wie gemacht für einen Wirt am Eck. Dennoch sperrte der dort etablierte Kirchenwirt zu und auch das On Sud, mit dem Asia-Gastronom Simon Xie Hong seinen Restaurants rund um den Naschmarkt ein weiteres hinzufügte, hielt sich nur vier Monate. Nun gibt es wieder einen "Kirchenwirt", der allerdings Dingelstedt 3 heißt.

Der Name rührt von der Adresse in der Dingelstedtgasse 3 her. Er passt aber auch, da hinter dem Lokal drei Männer stehen: Eduard Peregi, der mit seinen Lokalen "Gasthaus Quell" und "Das Eduard" schon jetzt den 15. Hieb belebt, Jakob Jensen und die Küche verantwortet Andreas Döcler, der schon die kulinarische Linie im "Eduard" verantwortet.

Moderne Wiener Küche statt Fusion

Während man das Interieur des ON Sud mit übernahm, veränderte sich die Küche vom asiatischer Fusionsküche zu einer Wiener Küche, die modern inspiriert sein soll. Da gibts etwa eine klassische Brettljause mit Schweinsbraten, Verhackertem und Beinschinken (8,90 €) ebenso wie ein Fiakergulasch mit mit Brezenknödel, Würstel, Pochiertes Ei und Essiggurke (13,90 €) oder die moderne Variation "Stadt, Land, Fluss" mit Schweinebauch vom Duroc, Süßwassergarnele, dazu geschmorte Römerherzen, Erbsen und Speckpüree (22.90 ).

Wert wird auch auf ein täglich wechselndes Mittagsmenü gelegt (2 Gänge 10,80 €, 3 Gänge 12,30 €). Wer wenig Zeit hat, kann es als "Speed-Menü" bestellen, das unter zehn Minuten ab Bestellung serviert wird.

Info: Dingelstedt 3, Dingelstedtgasse 3, 1150 Wien, Montag bis Freitag 11 bis 24 Uhr, warme Küche bis 22.30 Uhr, danach kleine Gerichte bis zur Sperrstunde

Wochenende und feiertags geschlossen