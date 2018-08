Wien: 5 neue Lokale, die Sie kennenlernen müssen

Und auch das spanische "Paco" in der Nußdorferstraße hat ein kleines Schwesterlokal bekommen. Direkt in der City, im ersten "Hochhaus" Wiens in der Herrengasse, hat Patrick Troger die "Reserva Iberica by Paco" eröffnet. Anders als im Tapas-Lokal konzentriert sich das "Reserva Iberica" ganz auf den luftgetrockneten, spanischen Ibèrico-Schinken, der korrekterweise "Jamon Ibèrico de Bellota" oder auch "Pata Negra" heißt. Der Name der "Reserva Ibèrica" hängt übrigens mit dem gleichnamigen spanischen Top-Schinkenhersteller zusammen, mit dem kooperiert wird. Der Schinken gilt als bester der Welt, es gelten strenge Qualitätskriterien, vor allem in der Aufzucht: nur reinrassige iberische Schweine, die mit Eicheln gemästet werden.

Ungewöhnlich: Der Schinken, der strenge Qualitätskriterien erfüllen muss, wird im Lokal direkt von Hand aufgeschnitten. Das erledigt ein sogenannter "Cortador de Jamon".