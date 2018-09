Top 4: Wo man im ersten Bezirk jetzt vegan und hawaiianisch isst

Unweit des Stammhauses Rotenturmstraße /Rabensteig hat sich Eyal Guy, Gründer von Hungry Guy Streetfood ganz dem seit einigen Jahren auch in Wien beliebtesten Fastfood aus der Levante verschrieben: In der Tuchlauben 19 wird daher frischer Hummus in vielen Variationen angeboten. Die Hummusbar bietet 25 Sitzplätze und ist ganz im Hungry Guy-Stil im angenehmen Industrial-Chic gehalten, dem levantinischen Thema entsprechend mit Elementen aus Marrakesch und dem Libanon. Die cremige Spezialität aus Kichererbsen, Tehina und Olivenöl kann mit Ei, Bohnen, Faschiertem oder Gemüse bestellt werden kann.

Richtiges "Fingerfood" und levantinische Ehre

Guy setzt auf eine unkomplizierte Atmosphäre. „Hummus wird traditionell mit der Hand mit einer frischen Pita aus dem Teller „gewischt“ und unsere Pita backen wir täglich mehrmals frisch in unserer eigenen Hungry Guy-Bäckerei. „Bei uns herrscht grundsätzlich das ‚Du-Wort‘ und unsere levantinische Ehre und Gastfreundschaft sorgen dafür, dass keiner hungrig bleibt“, so Eyal Guy. „Da gibt’s auch gerne einen „Nachschlag auf Haus“. Ebenso wichtig: „Guter Hummus muss nämlich täglich frisch zubereitet werden und wird bei uns nur am selben Tag verkauft - „bis der Hummustopf leer ist“, so Guy.

Info: Hungry Guy Hummusbar, Tuchlauben 19, 1010 Wien, täglich ab 11 30 Uhr