Sofi: Pizza am Yppenplatz

Fisch war gestern, heute kann bei strahlendem Sonnenschein im großen Schanigarten Pizza bestellt werden: Die Gastronomen-Familie Kilicdagi verabschiedete sich von ihrem Fisch-Restaurant am Yppenplatz und bäckt jetzt Pizza. Und diese ist verdammt gut. Zwar muss man Fan von dem durchaus dicken Teigrand sein, aber über die echte neapolitanische Pizza lässt sich sowieso schwer streiten.

Im Jahr 2009 hatte der Clan das Fisch-Restaurant eröffnet, drei Jahre zuvor hatten die Brüder Ergün, Sezgin und Ibrahim Kilicdagi das Café An-do in Gehweite aufgemacht. Sowohl am Yppenmarkt als auch am Naschmarkt sind ihre Restaurants Hotspots für alle, die gerne orientalische Vorspeisen naschen und ein Glas Aperol trinken. Das Pizza-Restaurant Sofi ist doch ein neuer Weg für das Trio, den sie aber bravourös meistern: Die Zutaten wie Bresaola, Gorgonzola, das Weizenmehl, Burrata, San Marzano-Paradeiser oder Fior di Latte kommen alle aus Italien – gebacken wird mit einem italienischen Pizzaofen.