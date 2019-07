Neuer Genuss-Hotspot im Seewinkel

Eigener Gemüsegarten

Bio und regional zu arbeiten erwähnt Kroiss nicht eigens. Es war schon in der Landwirtschaft seiner Eltern eine Selbstverständlichkeit. Und so wird der äußerst gelungene Eierschwammerlsalat (9 Euro) spontan mit frischen Brombeeren aus seinem Garten anstatt mit den eigentlich geplanten Stachelbeeren zubereitet.

"Im Sommer kaufen wir überhaupt keine Paradeiser, Melanzani oder Zucchini zu. Das kommt alles von uns.“

Und wenn die Zutaten nicht aus dem 1000 Quadratmeter großen Familiengarten stammen, sucht sie der Chefkoch selbst in der "Grünen Ecke" zusammen – ein kleines Regional-Geschäft im Ort.

Teller selbst getöpfert

Selbst Hand angelegt hat er auch was einige Teller betrifft, die er bei Tonartulli töpfert. "Es ist ein bisschen verrückt, aber ich bin süchtig nach schönem Geschirr. Gerade habe ich mir eine französische Schüssel um 140 Euro geleistet", gesteht der gebürtige Apetloner.

Nach und nach will er das alte Geschirr durch seine neuen Errungenschaften austauschen. Peter Kroiss entstaubt den Rosenhof in Zukunft also nicht nur in kulinarischer Hinsicht.

Info: Rosenhof, Florianigasse 1, 7142 Illmitz, Restaurant Öffnungszeiten: Juli und August, Montag bis Donnerstag ab 15 Uhr, Freitag bis Sonntag und Feiertage ab 11 Uhr, April bis Juni, September und Oktober Dienstag und Donnerstag ab 15 Uhr, Freitag bis Sonntage und Feiertage ab 11 Uhr