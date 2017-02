"A Burrito a day, keeps Wiener Grant away" – mit diesem Slogan eröffneten die ehemaligen Studienfreunde Stephan Ronay und Markus Herpich in Wien-Wieden ihr "Max & Benito". Eineinhalb Jahr später eröffneten die beiden 31-Jährigen jetzt auf der Mariahilferstraße, Höhe Museumsquartier, einen zweiten Standort. Das Lokal hat eine bewegte Geschichte hinter sich: Buchclub, Pelzgeschäft, Eissalon und zuletzt die Gebrüder Stitch hatten hier ihr Glück versucht.

Foto: Lennart Horst Die hohen Mietpreise der bekannten Einkaufsstraße schreckten Ronay und Herpich nicht ab, sie setzen im oberen Stockwerk auf Gäste, die ihre Burritos (6,9 Euro), Tacos (2,5 Euro), Burrito-Bowls (6,9 Euro) und Salate (6,9 Euro) lieber im Sitzen essen wollen.

Foto: Lennart Horst Im Erdgeschoß sieht der Gast an der Theke die Zutaten: Die vier Gerichte können mit Füllungen wie Hühner- oder Schweinefleisch gefüllt werden, danach werden die Burritos oder Tacos mit Toppings wie Bohnen, Käse, Salsa oder Guacamole gepimpt.

Foto: Lennart Horst Der Name des Lokals hat einen geschichtlichen Hintergrund: Erzherzog Maximilian von Österreich ging im Jahr 1864 als Kaiser von Mexiko nach Zentralamerika und stieß dort auf den Präsidenten Benito Juárez.

Info: Max & Benito, Mariahilferstraße 4, 1070 Wien, Montag bis Samstag 11 bis 22 Uhr (Küche bis 21:30 Uhr)