Neue Filiale: Wiens zweitgrößter Vapiano eröffnet in Favoriten

Trotz getrennter Bestellungen gemeinsam zu essen, soll in der Filiale mit Selbstbedienung nun auch möglich sein – das Bezahlsystem wurde überdacht: "Nachdem nicht mit Chipkarte, sondern direkt am Counter gezahlt wird, ist getrenntes Anstellen am neuen Standort Geschichte", erklärte Philipp Zinggl, Geschäftsführer von Vapiano Österreich, in einer Aussendung.