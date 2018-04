Millennials wollen kein rohes Fleisch anfassen – Supermarkt reagiert

Was hat man den Millennials nicht schon alles nachgesagt? Sie wollen keine Familie gründen, sind konsumfreudig oder wollen möglichst viel Freizeit haben – in Kombination mit einem möglichst hohen Gehalt, versteht sich. Die Generation, die in den 80ern und 90ern geboren wurde, ist in der digitalen Welt und im Medienzeitalter groß geworden. Sie kennen und schauen also auch Koch-Shows, sind mit Jamie Oliver aufgewachsen und gehen gerne essen. Aber rohes Fleisch wollen sie angeblich nicht angreifen, das behauptet zumindest die bekannte britische Supermarkt-Kette Sainbury's.