Metall-Bürsten: Böse Überraschung am Grill

Ja, Sie sollten während des Grillens weder in das Fleisch stechen noch es anschneiden, da das Fleisch sonst Saft verliert und trocken gerät. Einmal wenden reicht vollkommen aus. Tipp: Lassen Sie das Fleisch nach dem Grillen kurz ruhen.

Anbrennen: Was mache ich mit dünnen Holzspießen?

Am besten 20 Minuten in Wasser einweichen, bevor Sie Gemüse- oder Fleischstücke aufspießen.

Aufräumen: Werfen wir die Holzkohle gleich in die Mülltonne?

Nein. Nach dem Einsatz bleibt Bruchkohle zwei Stunden heiß, Briketts sogar bis zu fünf Stunden. Holzkohle lässt sich mit Erde oder Sand ganz einfach löschen. Erst die vollständig abgekühlten Reste in der Mülltonne entsorgen.

Nach dem Grillen: Wie wäre es, wenn wir mit dem Putzen warten?

Je länger Sie mit dem Putzen warten, desto mehr trocknen die Reste ein. Wer den ausgekühlten Grillrost in feuchtes Zeitungspapier oder ins nasse Gras legt, kann die Reste leichter entfernen. Grill-Bürsten aus Edelstahl – mit Einschränkung durch den Gesundheits-Experten –, zerknüllte Alufolie oder handelsübliche Backofenreiniger eignen sich zum Reinigen.