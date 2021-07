Schauplatz Kantine. Es handelt sich um keine beneidenswerte Aufgabe, wenn die Lebensart-Redakteurin die stv. Chefredakteurin zu ihrem neuen Kochbuch interviewen muss. Mit diesen Zeilen kann man also nur ins Fettnäpfchen treten. Oder in Teufels Küche kommen. Und eine kulinarische Metapher geht noch: Oder Martina Salomon spuckt einem in die Suppe, wenn sie kurz vor Redaktionsschluss einen Blick auf die Seite wirft.

Weltweit erscheinen jedes Jahr 26.000 neue Kochbücher auf dem Markt: Wozu braucht es dann ein weiteres? Die 57-jährige Journalistin polarisiert seit 2010 mit ihrer Kolumne "Salomonisch" im KURIER – noch mehr Rückmeldung und Likes bekommt sie allerdings für ihre Rezepte auf Facebook. Dort entstand auch die Idee für ihr Kochbuch "Salomonisch serviert": Jedes der 34 Kapitel untergliedert sich in eine KURIER-Kolumne, eine gesellschaftskritische oder amüsante Episode aus ihrem Leben und ein dazu passendes Rezept – aus ihrer Kindheit, ihrem Freundeskreis oder ihrem eigenen Repertoire. Im Interview zeigt sich die Oberösterreicherin überzeugt davon, dass wir eine bessere Gesellschaft wären, wenn wir mehr kochen würden.

KURIER: Mit dem Kochbuch hast Du Deine Leidenschaften miteinander verknüpft?

Martina Salomon: Schreiben und Kochen sind die Themen meines Lebens. Ich bin ein sehr sozialer Mensch und sehe das gemeinsame Essen als Zuwendung. Mein Plädoyer ist, heim an den Herd – das ist keine Drohbotschaft.

Du meinst damit aber nicht, dass nur Frauen für das Kochen zuständig sind?

Ich finde es schade, dass man Frauen von etwas abhalten will, wo wir doch wollen, dass es mehr Männer machen. Die stressigste Phase meines Lebens war sicher, als die Kinder klein und ich berufstätig war. Als ich ein Kind war, ist bei uns zu Hause viel gekocht worden: Meine Cousins und Cousinen aus den USA waren im Sommer zu Besuch oder die Nachbarskinder waren da. Diesen sozialen Zusammenhalt habe ich übernommen und koche gerne für große Gruppen.

Geht auch mal was schief?

Natürlich! Als ich meinen Mann kennengelernt habe, wollte ich ihn mit frischen Krapfen überraschen. Obwohl der Teig nicht aufgegangen war, habe ich sie dennoch im Fett herausgebacken. Das Ergebnis waren kleine schwarze Dinger. Ich war so wütend, dass ich das Öl in eine Plastikschüssel geleert habe, die daraufhin schmolz – das ganze Öl floss auf den Küchenboden. Mein heutiger Mann wischte kommentarlos den Boden auf: Der Grund, warum ich ihn geheiratet habe. Scherz.

Sowohl beim Schreiben als auch beim Kochen lässt sich darüber streiten, ob es sich um Handwerk handelt, das man erlernen kann, oder ob es Talent und Leidenschaft braucht.

Schreiben und Kochen sind sich unglaublich ähnlich. Ich war immer schon begeisterte Schreiberin und Bäckerin. Bereits im ersten Studiensemester habe ich ein Jahr lang einen wöchentlichen Kochkurs gemacht. Mir ist es wichtig, Restl zu verwerten oder regionale Zutaten zu verwenden. Ich liebe es auf den Markt zu gehen!