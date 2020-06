Die Kombination aus Gesundheit und Ernährung ist einer der großen Trends der vergangenen 15 Jahre und wird sicher auch noch ein Zeiterl andauern. Bio, „light“, probiotisch, die diversen Diäten – der Themenbereich scheint unerschöpflich. Nun machte ein Lokal auf, das den Anspruch erhebt, eine Küche zu bieten, die auf ernährungswissenschaftlicher Basis Glück, bessere Laune, schnelleres Denken und mehr Energie vermittelt, was natürlich eine gewagte Aussage ist. Die man aber auch nicht allzu ernst nehmen muss, sondern einfach mal kosten kann, wie sich die Macher – ein Werber und Triathlon-Fan und der Gastronom Andreas Kurz – das vorstellen: In Form eines Gupfs aus Stückchen von marinierter Avocado und Apfel mit gebratenen Garnelen, zum Beispiel, frisch und fein (12,80 €). Die Suppe aus Zitrone, Joghurt und Kichererbsen, orientalisch gewürzt, war dann auch so gut, dass man ihre Wirkung auf Konzentration und Vitalität fast übersehen konnte (4,90 €). Und die zartrose gebratenen Scheiben vom Bio-Rind mit gebratenem Baby-Mangold und saftiger Peperonata (gleiche Wirkung) waren auch nicht schlecht (18,80 €). Allen Gerichten gemeinsam: wenig Salz, wenig Fett, nur hochwertige, frische Produkte, kaum Kohlenhydrate – und das ist ja schon auf jeden Fall einmal gesund.