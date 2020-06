Brain-Food für Büro-Hengste

Andreas Kurz, Koch und Chef des neuen Restaurants (in der Immobilie des ehemaligen "Wiener Salon"), verzichtet für seine kreativen Rezepten auf Zucker und Kohlehydrate, stattdessen gibt es die doppelte Ladung an Eiweiß, Vitamine und Spurenelemente. Als Zucker-Ersatz dienen Honig oder Algavendicksaft. Andreas Kurz : "Mir geht es um die Wirkung von Lebensmitteln auf das Gehirn. Bei Schokolade kennen wir ja das Prinzip: Sie macht glücklich. Unser Schwerpunkt liegt beim Mittagessen: Menschen, die den ganzen Tag im Büro sitzen, bekommen bei uns kein schweres Schnitzel, das müde macht, sondern leichte und gesunde Kost."

Der 37-Jährige veranstaltete vor einer Woche – wie es so schön heißt – das Soft-Opening. Sein Geschäftspartner arbeitet in der Kommunikationsbranche, möchte aber nicht im Mittelpunkt stehen. Das übernimmt Kurz umso lieber: Dieser ist kein Unbekannter in der Gastro-Welt, dessen letzte Stationen bei Pfarrwirt und Procacci waren. Nach seiner Lehre in Alpbach zog es den Radkersburger in die Schweiz , zum Arlberg und nach London . Allerdings nicht als Koch, sondern als Service-Fachmann. Die Lust am Kochen war ihm nach der Lehrabschlussprüfung vergangen: "Der Prüfer ließ mich durchrasseln. Als Begründung sagte er zu mir, mein Aussehen wäre eines Koches nicht würdig."