Liquid Market: Mehr Bars denn je beim Wiener Cocktailfestival

Welche Drinks gemixt werden, steht offiziell noch nicht fest. Ein großes Thema seien diese Saison "Drinks mit Wermut oder auch Weincocktails", weiß Cocktail-Experte Jachmann.

Wer sich am Wochenende durch die Drinks kosten will, sollte pünktlich sein: Die Vorverkaufskarten um je 48 Euro sind schon weg, an der Abendkassa wird es aber noch Tageskarten geben.

Wann & Wo:

Fr. 13. Juli 2018, 15:00 - 22:00 Uhr

Sa. 14. Juli 2018, 15:00 - 22:00 Uhr

Heldenplatz 1, 1010 Wien