Kult: Das Spezi ist zurück

Das Lieblings-Getränk der Kinder aus den Siebzigern und Achtzigern ist zurück: Spezi. Bekanntlich besteht das Mixgetränk aus Cola und Orangenlimonade und wurde von mehreren deutschen Brauereien hergestellt. Sitz der Firmenzentrale "Spezi Markengetränkeverbands Deutschland e. V." war Augsburg: Die Popularität in den 80ern ist auch damit zu erklären, dass damals die Marke mit Werbung im Fernsehen startete.

Der Name Spezi entwickelte sich in Österreich genauso wie die Bezeichnung Obi zu einem Gattungsbegriff. Wenn die deutsche Originalmarke nicht zur Hand war, mischten heimische Gastronomen und Hüttenwirte einfach Cola mit Fanta oder mit einer beliebigen Orangeade zusammen. Und das war eigentlich auch der Beginn des Cola-Mixgetränkes: Denn die Brauereie Riegele hatte beobachtet, wie Deutsche in Gaststätten Cola und Orangenlimonade mischten und setzte auf ein fertig gemischtes Getränk. So schmeckte Spezi auch immer frisch und nicht nach schalem Cola.

Das Konkurrenzprodukt Mezzo Mix stellte Coca-Cola erst im Jahr 1973 her, dieses wurde aber bald bekannter als das Original. Heute trinken nur die Deutschen, Finnen, Schweizer und die Österreicher Mezzo Mix.