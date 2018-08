Klingt komisch, erfrischt aber: Cocktails mit Bier

Über 1000 verschiedene Biere gibt es hierzulande. Das Angebot spricht also durchaus dafür, am Tag des Bieres, der jährlich am ersten Freitag im August stattfindet, etwas Neues auszuprobieren: Biercocktails zum Beispiel. Was merkwürdig klingt, ist gerade im Sommer super erfrischend – und eine spritzige Abwechslung zum klassischen Radler.

Drei einfache Cocktail-Rezepte zum Ausprobieren: