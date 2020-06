Lärmende Kinder in Lokalen willkommen

120 Euro "Lizenzgebühr" pro Monat müssen jene Lokale zahlen, die auf der Plattform gelistet und dank ihrer Anstrengungen für Kids mit einem Gütesiegel belohnt werden wollen. "Die Lokale werden durch uns ja auch beworben", rechtfertigt sie den Betrag. Die Unternehmerin selbst hat nach eigenen Schätzungen bisher 40.000 bis 50.000 Euro in ihr Projekt investiert. Um in den Genuss eines "Kiddyspace"-Siegels zu kommen, müssen eine Reihe von Kriterien erfüllt werden, die von der Plattform auch kontrolliert werden. Dazu gehören Wickelmöglichkeiten, Hochstühle, Spielecken, freundliches Personal und eine Speisekarte, die so viele Gerichte wie möglich auch in kleinen Portionen anbietet.

Derzeit sind auf der provisorischen Website zehn Lokale gelistet, bis zum Vollausbau im November will Akkaya es auf rund 100 bringen. Dann wird man die Restaurants und Kaffeehäuser auch bewerten und kommentieren können. Sollten User Mängel in empfohlenen Gastrostätten bekritteln, werde man sich mit dem Betrieb in Verbindung setzen und versuchen, eine Lösung zu finden. Im Notfall droht der Entzug des Gütesiegels.

Mittelfristig will Akkaya das Konzept auch auf andere Branchen ausweiten. Möglich also, dass sich bald auch Ärzte, Friseure oder Shops in puncto Kinderfreundlichkeit bewertet werden.