Johann Lafer: Gefüllte Paprika

Der Gemüsepaprika zählt zu den beliebtesten Gemüsesorten der Österreicher – kein Wunder, es gibt ihn mittlerweile das ganze Jahr über zu kaufen. Jetzt, wo uns schon die Frühlingssehnsucht plagt, bringt er Farbe auf den Tisch. Der frische, mild-süße Geschmack macht die bunten Schoten aus der Familie der Nachtschattengewächse zum Allrounder in der Küche. Egal, ob frisch in Salaten oder gedünstet, gebraten, gegrillt oder wie in unserem Rezept gefüllt.

Der Gemüsepaprika ist aber nur ein Vertreter einer großen Familie mit fast unüberschaubarer Sorten- und Formenvielfalt. Neben dem bauchigen Gemüsepaprika schmeckt auch der längliche Spitzpaprika oder der runde Tomatenpaprika.

Ursprünglich waren übrigens durchwegs alle Sorten scharf. Vor allem im Paprika-Land Ungarn wurden seit den 1950er-Jahren immer mildere Sorten gezüchtet. Sie enthalten fast kein Capsaicin mehr – also jenen Stoff, der für die Schärfe der Früchte verantwortlich ist. Man kennt Capsaicin heute vor allem durch überaus scharfe Chili-Schoten. Dass Paprika und Chili eng verwandt sind, ist hingegen kaum bekannt.