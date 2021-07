Johann Lafer: Strudel mit Fülle

Die Anekdote mit Bambi wird im Sacher noch immer gerne erzählt: Walt Disney konnte bei einem Besuch im berühmten Wiener Restaurant mit einer Rehpastete in der Speisekarte ebenso wenig anfangen, wie mit „pie of venison“, der korrekten Übersetzung des Restaurantleiters. Als dieser dann mit „It’s a pie of Bambi“ endlich für Verständnis beim Trickfilm-König sorgte, entschied sich dieser für ein anderes Gericht.Wegen etwaiger Erinnerungen an die herzige Trickfilmfigur muss heute aber niemand auf ein feines Rehgericht verzichten. Bambi ist nämlich ein junger Weißwedelhirsch.

Rehfleisch sorgt jedenfalls für Abwechslung am Teller. Wie anderes Fleisch von Wildtieren ist es dunkler als Schwein oder Rind, mager und reich an Eiweiß. Lange Zeit ging bei Wild nichts ohne eine aromatische Beize. Durch verbesserte Kühlmöglichkeiten und kurze Transportwege findet man auch ohne diese zeitraubende Vorbereitung das Auslangen. In unserem Gericht wird der Rehrücken zusätzlich in Strudelblätter verpackt. Diese verhindern, dass das Fleisch beim Braten austrocknet.