Johann Lafer: Eingetopft

Das heimische Gulasch, das indische Curry, nordafrikanische Tanjine oder der süddeutsche Pichelsteiner – Eintöpfe finden sich praktisch in allen Küchen der Welt. Kein Wunder, denn die herzhaften Gerichte liefern eine komplette Mahlzeit aus Fleisch und Beilagen, und lassen sich gut vorbereiten: die Zutaten rein in den Topf, umrühren, Deckel drauf, schmoren lassen. Freilich ist es von Vorteil, den Herd im Auge zu behalten. Zumal man die unterschiedlichen Garzeiten der Zutaten berücksichtigen und sie zeitversetzt in den Topf geben sollte. Alles in allem jedoch eine recht simple Zubereitungsart – die aber trotzdem raffinierte Gerichte auf den Tisch bringt. Dabei galten Eintöpfe lange als Arme Leute- oder Restl-Essen. Heute sind der geschmacklichen Vielfalt keine Grenzen gesetzt. Klassisch werden Fleisch mit Gemüse sowie Erdäpfel oder Bohnen kombiniert. Bei Gemüse- oder Fischeintöpfen könen auch Vegetarier mitessen.