Johann Lafer: Für Suppentiger

Möglicherweise sind die Habsburger Schuld, dass Suppen in der Wiener Küche so eine große Rolle spielen. Die Vorliebe des Herrscherhauses lässt sich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Und weil die Wiener gerne dem Rindfleisch zusprachen, war der Weg zur Rindsuppe nicht weit. Die klare Suppe, in der sich der Geschmack von Fleisch, Wurzelgemüse und Kräutern harmonisch verbindet, gibt es in zahlreichen Variationen. Gemeinsam haben sie alle das langsame Köcheln über mehrere Stunden – so lösen sich die Inhaltsstoffe besser und die Suppe wird intensiver. Aus Frankreich, dem Land der Feinschmecker, kommt der Name „Bouillon“ (von „bouillir“ für kochen), ebenso wie der Begriff „Consommé“. Er steht für eine geklärte Kraftsuppe. Das heißt, die Suppe wird vor dem Servieren durch ein Passiertuch oder ein feines Haarsieb abgeseiht. In manchen Rezepten wird neben Knochen und Fleisch auch ein wenig Faschiertes mitgekocht. Für eine „Consommé double“ wird hingegen mehr Fleisch verwendet, das intensiviert den Geschmack.