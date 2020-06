Johann Lafer: Burritos

Warum die gerollte Weizenmehl-Teigflade aus der mexikanisch-amerikanischen Küche den spanischen Namen " Eselchen" trägt, ist umstritten. Der Grund dürfte jedenfalls in ihrer Form liegen. Die einen erinnert die Technik beim Einrollen an ein Eselsohr, die anderen fühlen sich an die Gepäckstücke erinnert, die Packeseln auf den Rücken geschnürt werden.

So oder so – bei den Füllungen der Burritos sind den Geschmäckern keine Grenzen gesetzt: Fleisch, Gemüse, Kräuter sind erlaubt. Am bekanntesten ist wohl die klassische Füllung aus scharf gewürztem Faschiertem, Bohnen, Mais, geschnittenem grünen Salat, Tomaten und Avocados.