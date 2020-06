Johann Lafer: Der schnelle Burger

Den "Hamburger", kurz "Burger", verbinden wir automatisch mit den USA. Nicht unbeteiligt daran sind sicherlich die internationalen Fast-Food-Ketten, die das faschierte Laibchen (patty) zwischen zwei Weißbrothälften (bun) traditionell in den verschiedensten Variationen in ihrem Repertoire haben.

Woher der Name kommt, ist nicht klar. Eine Theorie besagt, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Rezept eines faschierten Laibchens zwischen zwei Brotscheiben von Auswanderern aus Hamburg in den USA auftauchte. Eine andere Theorie verortet das Wort "Hamburger" als Slang-Ausdruck für gehobene Rindfleischqualität.

Und dann gibt es noch den Imbiss "Louis’ Lunch" in New York, der den Burger seit 1895 in seiner angeblichen Ursprungsform serviert. Mit Zwiebel, Tomaten und Käse – ohne Ketchup oder Senf.