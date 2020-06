Johann Lafer: britischer Trifle

Die österreichische Küche ist ja nicht gerade arm an Mehlspeisen. Hin und wieder lohnt sich ein Blick ins Ausland aber durchaus. Zum Beispiel nach Großbritannien. Von dort kommt nämlich das Trifle, ein herrliches Schicht-Dessert, das auch auf heimischen Tafeln eine gute Figur abgibt. Überhaupt, wo schon bald frisches Obst nur darauf wartet, verarbeitet zu werden. Das Trifle ist jenseits des Ärmelkanals übrigens schon seit dem 17. Jahrhundert bekannt. Doch erst im 18. Jahrhundert wurde die noch heute klassische Variante mit Biskuit, Obst, Creme und Schlagobers populär. Mindestens drei Schichten müssen es sein und die werden recht aufwendig zubereitet. So muss etwa das Biskuit ausreichend Zeit haben, mit Whiskey oder Portwein getränkt zu werden. Traditionell servieren die Briten diese süße Köstlichkeit in großen Glasschalen, damit der Blick auf die einzelnen Schichten frei liegt. Gut machen sich die Schichten aber auch in kleinen Einzel-Dessertgläsern.