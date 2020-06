Johann Lafer: Knusprige Strudelblätter mit Kräutersalat

Nicht jeder ist ein Fan von Ziegenkäse. Dabei könnte man ihn sogar als kulinarisches Erbe der Menschheit bezeichnen – aufgefundene Grabbeigaben zeigen, dass er offenbar schon vor 7000 Jahren in Mesopotamien hergestellt wurde. Bei den mehr als 100 verschiedenen Sorten von Frisch- über Weich- bis hin zu Hartkäse mit einem genauso breiten Spektrum an Geschmacksintensität müsste eigentlich jeder Käsefreund seinen persönlichen Liebling finden. Dazu kommt, dass Ziegenkäse besser verträglich ist als Käse aus Kuhmilch. Denn der Anteil an Fett und Milcheiweiß ist geringer – somit können ihn auch viele Menschen mit Milcheiweiß-Unverträglichkeit genießen.