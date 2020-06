Insekten essen: In Frankreich in aller Munde

Ältere Cineasten erinnern sich vielleicht noch an die Szene, in der Julie Andrews in Viktor/Viktoria in einem Pariser Bistro eine Kakerlake in den Salat zum Essen schmuggelt. Ihr Ziel: Nach der Reklamation des Tierchens würde der Patron die Rechnung übernehmen.

Heutzutage würde der Patron vielleicht geantwortet haben: "Madame, das ist unsere Spezialität." Denn das Verspeisen von Insekten ist zur Zeit in Frankreich ein großes Thema. Nicht, dass es alle täten. Aber ein Pariser Bistro bietet ein Menü an, das ausschließlich aus knusprigen Eiweißgiganten mit Fühlern und Antennen besteht. Das Bistro heißt Le Festin Nu ("Das nackte Festmahl") und schaffte es mit seinem Menü immerhin zu einem Artikel in Le Monde.

Viele Franzosen sehen das Essen von Insekten als eine Frage der Ökologie und als überlebenswichtiges Thema in einer Welt, in der die Bevölkerung mit TGV-artigem Tempo wächst. Doch es geht auch um den kulinarischen Aspekt. Wer bisher Foie Gras (Gänsesopfleber) hatte, hat vielleicht schon bald indomalaischen Palmenrüssler. Statt Beef Tatar kommt vielleicht Fetakäse mit Würmern und Wurzeln auf den Tisch, anstelle von Austern gibt es Wasserskorpion. Solche Tierchen stehen beispielsweise auf der Karte des Festin Nu, das vor einiger Zeit am Montmartre aufgesperrt hat.