In diesem Restaurant braten Roboter die Burger

Dass Arbeitsbereiche auch im Gastgewerbe zumindest teilweise an Roboter-Helfer ausgelagert werden, ist nichts Neues. Doch ein Restaurant, in dem Roboter den kompletten Burger zubereiten, ist noch eher die Ausnahme. Der Tüftler Alex Vardakostas hat nun genau das in Form eines Start-upsSan Francisco kürzlich eröffnet.

In seiner Küche werken zwei riesige Roboteranlagen anstatt menschlicher Köche. Zusammen kommen sie auf eine Kapazität von 240 Burgern pro Stunde. Es soll aber kein Fastfoodrestaurant, sondern qualitativ hochwertig sein. Er lege auf die Qualität der Grundprodukte wert, sagte Vardakostas. Weil unter anderem Personalkosten gespart werden, könne er die Burger um 6 Dollar anstatt wie sonst üblich um 8 bis 12 Dollar anbieten.