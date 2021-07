Neues Burger-Restaurant Peter Pane eröffnet in Wien

Der Burger-Macher will keine direkte Konkurrenz in Wien erkennen, wobei er sich im gleichen Segmet wie Le Burger und Rinderwahn sieht: "Wir unterscheiden uns von anderen Burger-Konzepten: Wir bieten Tisch-Service an und eine große Auswahl an veganen und vegetarischen Burger an. Bei uns kann man die Produkte nach Gusto zubereiten lassen: Man kann die Sauce austauschen oder das Brot ganz weglassen. Gute Burger können viele machen, auch ein gutes Service, aber wir wollen die Nummer eins sein."

In Deutschland sind 65 Prozent der Peter-Pane-Gäste weiblich. Zurückzuführen sei dies durch die große Auswahl an Salaten, vegetarischen Burger oder Burger ohne Brot: "Wir wollen auch in Wien Frauen und Familien ansprechen."

Das Rindfleisch kommt von deutschem Fleckvieh