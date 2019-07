Hitzewelle: So entsorgen Sie die Limonaden-Flasche richtig

Am Wochenende geht es mit den Temperaturen wieder nach oben. Das macht sich nicht nur am Thermometer, sondern auch am Absatz von Getränkeflaschen bemerkbar. Jährlich kommen wir in Österreich auf rund 292.000 Tonnen Kunststoffverpackungen, die in unseren Abfällen landen.

Unterwegs oder in Schwimmbädern gibt es oft nur das Angebot von PET-Flaschen. Diese weisen im Vergleich zur Mehrweg-Variante eine schlechtere Ökobilanz auf, können aber zumindest wieder recycelt werden. Im Durchschnitt werden rund 34 Prozent recycelt, bekanntestes Beispiel dafür: aus alten PET-Flaschen werden neue PET-Flaschen.