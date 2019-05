Hippes Brötchen: Brotkost eröffnet Take-away

Frischkäse, Nutella und Himbeere oder Huhn, Curry-Hummus mit Mango-Chutney landen auf den Brotscheiben von Ali Aksu. Vor rund zwei Jahren hatte der damals 21-jährige Ali Aksu seinen Lieferservice in Wien gestartet. Diesen Donnerstag erröffnet das Start-up sein erstes Take Away in der Josefstadt.

Aksu setzt auf eine Auswahl an belegten Brötchen sowie heiße Toasts zum Mitnehmen. Außerdem runden selbstgemachte Kuchen das tägliche Angebot für's Frühstück oder Mittagessen ab.

Info: Brotkost, Piaristengasse 5-7, 1080 Wien, genaue Öffnungszeiten werden noch festgelegt, derzeit 2. und 3. Mai 7 bis 18 Uhr, ab 6. Mai Montag bis Freitag 7 bis 14 Uhr