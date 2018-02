ZUTATEN

für 4 Personen

Für den Gemüsefond:

1 Zwiebel, geschält

1 Karotte, grob gewürfelt

1 Stange Sellerie, grob zerteilt

5 Stiele glatte Petersilie

1,2 l Wasser

Für das Risotto:

1 Zwiebel, geschält, fein gewürfelt

Butter zum Dünsten

320 g Risottoreis

(Riso Carnaroli superfino)

40 g Parmesan, frisch gerieben

20 g Butter

6 kleine Zucchini

Olivenöl, extra vergine

2 Knoblauchzehen, fein gehackt

1 kleiner Bund Petersilie

Muskatnuss, Pfeffer, Salz

Parmesan zum Bestreuen

Aufwand: *| Zubereitungszeit: 1,5 Stunden|

Preis: * | Kalorien: ca. 480 kcal/Person