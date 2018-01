ZUTATEN

für 4 Personen



2 Hühnerbrustfilets

1,4 l klare Hühnersuppe

1 EL grüne Currypaste

2 EL Sojasauce

225 g frische Austern- oder Shiitakepilze

2-3 kleine, scharfe Chilischoten

2 EL Zucker

180 ml Kokosmilch

85 g fester Tofu

1 EL Limettensaft

680 g frische Ramen-Nudeln (aus dem Asia-Laden)

2 EL gehackter Koriander



Aufwand: *| Zubereitungszeit: 30 Minuten|

Preis: * | Kalorien: ca. 420 kcal/Person



Pilze in Scheiben schneiden, Chilis in Ringe schneiden, Hühnerbrust 2-3 cm groß würfeln. Hühnersuppe in einem großen Topf bei mittlerer Hitze zum Köcheln bringen. Fleischwürfel, Currypaste, Sojasauce, Pilze, Chili und Zucker hinzufügen, 20 Minuten köcheln lassen.

Kokosmilch, würfelig geschnittenen Tofu und Limettensaft dazugeben, weitere 5 Minuten köcheln.

Die Nudeln in einem großen Topf mit kochendem Wasser 50 Sekunden garen, dabei umrühren. Nudeln abgießen, abspülen, auf vier Servierschalen verteilen. Die heiße Suppe hinzugießen, bis die Nudeln knapp bedeckt sind. Fleisch und Tofu auf die Schalen verteilen, mit Koriander bestreuen.



TIPP: Ramen ist die Bezeichnung für eine Mahlzeit, die aus Nudeln, Suppe und Toppings besteht. Unter Ramen

versteht man aber auch Nudeln an sich, und die wiederum können unterschiedliche Formen und Größen haben.



Aus dem „Ramen Kochbuch“, DK Verlag, 15,40 €



