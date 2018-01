ZUTATEN

für 4 Personen



3 EL Pflanzenöl

400 g rohe Garnelen (ausgelöst, Darm entfernt)

4 EL geriebener Ingwer

4 Jungzwiebeln, gehackt

½ Knolle (oder 2-3 Zehen) Knoblauch, gehackt

1 EL Chilisauce

1 EL Shaoxing-Reiswein

1 TL dunkle Sojasauce

1 TL helle Sojasauce

1 EL Zucker

150 g Ketchup

150 g Glasnudeln

½ TL Sesamöl



Aufwand: *| Zubereitungszeit: 20 Minuten|

Preis: *** | Kalorien: ca. 340 kcal/Person



Das Pflanzenöl in einem Wok oder in einer großen Pfanne auf mittlerer Hitze heiß werden lassen. Die Garnelen hineingeben und 2-3 Minuten anbraten. Auf einen Teller legen.

Ingwer, Jungzwiebeln und Knoblauch in den Wok geben und 1-2 Minuten unter Rühren braten, bis sie duften. Chilisauce, Reiswein, Sojasauce und Zucker einrühren und auf starker Hitze 1-2 Minuten unter Rühren braten. Ketchup und 475 ml Wasser zufügen und alles zum Kochen bringen. Die Garnelen hineingeben und 1 Minute erhitzen.

Glasnudeln zufügen, auf schwache Hitze reduzieren, 5 Minuten köcheln, bis die Nudeln die Sauce vollständig aufgenommen haben. Sesamöl unterrühren. Die Nudeln in Servierschüsseln anrichten, wer will, serviert Reis dazu.



Aus dem Buch „China, das Kochbuch“, Phaidon Verlag, 39,95 €



TIPP: Garnelen bester Qualität gibt’s zum Beispiel bei Brigitta Zettl in Oberösterreich (www.zettlgmbh.at) oder bei Eishken Estate in Wien Inzersdorf (www.eishken.at).



