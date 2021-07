GaultMillau 2014: Die besten Restaurants

Superlativen, wohin der Feinschmecker blickt – und nicht wenige Überraschungen: Der GaultMillau 2014 ist da. Das Wichtigste zuerst: Es gibt einen neuen Vierhauber – Simon Taxacher ( Kirchberg in Tirol) kassiert erstmals 19 Punkte von 20. Gleich drei Restaurants konnten sich aus dem Stand von null auf drei Hauben katapultieren: Konstantin Filippou eröffnete im März dieses Jahres sein Lokal in Wien, Steve Karlsch überzeugte im „Petit Tirolia“, Kitzbühel. Und Paul Schrott kocht die Gäste des Restaurants Schlossstern in Velden auf Top-Niveau ein.