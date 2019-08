Für ein langes Leben: Diesen Käse liebt nicht nur George Clooney

Hollywood-Liebling George Clooney ist so vernarrt in einen ganz bestimmten Käse, dass er ihn sogar nach Los Angeles einfliegen lässt. Er ist begeistert vom Geschmack eines Pecorino, den ein Landwirt in der Nähe seines Ferienhauses am Comer See herstellt.

Der Bauer verkauft den Schafskäse in einem kleinen Lieferwagen in dem Ort Laglio. Clooney hat 32 Kilogramm geordert und will nun auch seine Freunde mit dem Käse beglücken. Er selbst genehmigt sich angeblich nach jeder Mahlzeit große Stücke von dem salzigen Käse.

Käse für ein langes Leben

Vielleicht hat der Schauspieler ja gehört, dass er das Leben verlängern soll, wie in Sardinien behauptet wird. Dort werden große Mengen von dem Hartkäse verzehrt und auch hergestellt. Er gilt auch als Käse der Hundertjährigen. 90 Gramm Pecorino täglich gegessen senkt laut einer Studie tatsächlich den Cholesterinspiegel und verbessert auch andere Gesundheitsparameter, wie das Wissenschaftsmagazins Journal of Nutrition publizierte.

Außerdem ist er verhältnismäßig fettarm und enthält eine hohe Konzentration an Linolensäure (ungesättigte Fettsäure) und Kalzium.