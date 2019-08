George Clooney bald Käseverkäufer und erneut Zwillingspapa?

Hollywood-Star George Clooney dürfte schon wieder eine neue lukrative kulinarische Geschäftsidee haben. Nachdem er mit US-Geschäftsmann Rande Gerber und Schauspieler Mike Meldman eine eigene Tequila-Marke gründete (die 2017 für 1 Milliarde Dollar an Diageo verkauft wurde), hat es ihm nun italienischer Schafskäse angetan.

Genauer gesagt, der „Pecorino del Pardu“ eines Landwirts namens Peppino aus Laglio (kleines Örtchen am Comersee). Dessen Käse schnabulierte Clooney stets während der Aufenthalte in seiner dortigen Villa.

Und weil er ihm so mundet, will ihn der smarte Film-Beau nun auch den Amerikanern schmackhaft machen. Laut "Daily Star Sunday" hat er bereits 32 Kilogramm Pecorino nach Los Angeles gekarrt, um Kostproben an Freunde und künftige Kunden zu verteilen. Für Bauer Peppino wäre es wohl ein guter Deal. Derzeit verkauft er die Spezialität in einem kleinen Van.

Und noch ein heißes Gerücht macht die Runde - Amal Clooney soll angeblich wieder schwanger sein. Das US-amerikanische Magazin „Life & Style“ will durch Insider erfahren haben, dass George Clooney und seine Amal erneut Zwillinge erwarten.