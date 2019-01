Foodtrend: Die Geheimnisse der georgischen Küche

Vielfalt in einem Gericht

Was macht nun aber die georgische Küche so besonders? Vor allem ihre Vielfalt, die sich durch die geografische Lage mit mediterranem und gebirgigem Klima ergibt. Obst und Gemüse spielen daher ebenso eine große Rolle wie Fleisch und Gewürze. Das zeigt sich darin, dass diese Zutaten oft alle in einem Gericht vorkommen.

„Die Kombination aus Obst und Fleisch ist wichtig in der georgischen Küche, das ist eine Tradition aus dem alten Kaukasus“, erklärt Ansari. Da wird zum Beispiel Lamm mit Zwetschken oder Quitten verkocht oder Huhn in einer Sauce aus Walnüssen (Basche oder Baji) oder Granatapfel. Walnüsse und Granatäpfel, aber auch Melanzani und Gewürze sind überhaupt typische Zutaten der georgischen Küche und fehlen selten am Tisch. „Vor allem Walnüsse werden sehr häufig in Saucen oder Füllungen verkocht.“

Besonders beliebt und eine Art von traditionellem Fingerfood sind mit Käse gefüllte Fladenbrote (Khatschap’uri oder Chatschapuri): „Sie sind so populär wie Pizza in Italien“. Manche fühlen sich dabei an orientalische Snacks wie Börek erinnert. Und noch eine georgische Spezialität wirkt in der heutigen globalen Kulinarikwelt überraschend vertraut. Khinkali (oder Chinkali) sind mit Faschiertem gefüllte und gekochte Teigtaschen. Wer sich als Kenner der georgischen Küche zeigen will, verspeist sie nicht mit Messer und Gabel, sonder tunkt sie mit der Hand in eine Sauce.