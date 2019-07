Flüchtlinge kochen: Wo man bei Fattoush ins Gespräch kommt

Stärken fördern

Mit ihrem Projekt wollen Zirm und Jalil in fremde Geschmackswelten entführen, doch es geht um mehr: "Was wir unseren Köchinnen mitgeben können, ist das Know-how, wie in der Gastronomie gearbeitet wird, und das notwendige Selbstvertrauen, um sich irgendwann beruflich eigenständig umzuorientieren", sagt Zirm. Das Konzept hat sich bewährt: "Ich weiß jetzt, wie man sehr viele Zwiebeln schnell auf einmal schält", sagt Shireen und schmunzelt.

In der Küche hat jede Köchin ihren Zuständigkeitsbereich. Durch die Zusammenarbeit haben sich die Frauen einiges voneinander abgeschaut. Wie die würzige Soße für die Sambosas gemacht wird, hat Shireen "vom Zusehen gelernt". Sogar afghanischen Reis traut sie sich zu. "Das ist nicht leicht", sagt Fatima – und liefert sogleich den Beleg.

Damit der Reis wie in ihrer Heimat schmeckt, müssen die Körner am Vortag zusammen mit Safran in kaltem, gesalzenem Wasser eingeweicht werden. Am Folgetag wird der Reis gekocht, abgeseiht, mit karamellisiertem Zucker vermengt – und nochmals gekocht. "Zum Schluss bohrt man mit dem Löffel ein Loch in den Reis und lässt ihn am Ofen stehen, bis es knistert", sagt Fatima.