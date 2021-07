Top 5: Hier gibt es die besten Maroni

1., MARONI & STURM AN DER WEINSTRASSE

Der Klassiker. Gerade werden an der südsteirischen Weinstraße Maroni geröstet, wird Sturm ausgeschenkt.

Die Website zeigt 25 Adressen.



www.suedsteirischeweinstrasse.at/kontakt-service/ veranstaltungskalender



2., KASTANIENFEST

Seit 23 Jahren findet in Klostermarienberg das Kastanienfest statt:

Brot, Bier, Backwerk aus Maroni, Wurst mit Maroni, die absolute Maroni-Vielfalt.



7444 Mannersdorf an der Rabnitz,

26.10. ab 12,

Klostermarienberg,

www.kastanienfest.at



3., WEIN- UND KASTANIENHOF KLUG

Markus Klug ist Schilcher-Winzer und bester Kastanien-Züchter des Landes.

Gegen Vorreservierung (1 Woche) gibt’s Führung mit Verkostung.



8511 Greisdorf, Hochgrail 100,

Tel: 03463/81 719,

www.markusklug.at



4., ZUR TRAUBE

Die beste Maroni-Adresse im Mittelburgenland:

Es gibt getrüffelte Kastaniensuppe, mit Kastanien gefülltes Carpaccio, Reh-Terrine mit Kastanien ...



7311 Neckenmarkt, Herreng. 42,

Tel: 02610/42256,

Mo 11.30-15, Di-Sa 11.30-22, So 11.30-18,

www.gasthof-zur-traube.at



5., BUZIHÜTTE

Wie oftmals in Tirol findet auch auf der Buzihütte Törggelen statt.

Mit Gerstlsuppe, Kasspatzln, Schweinsbraten und Maroni.

Unbedingt reservieren.



6020 Innsbruck, Berchtoldshofweg 14,

Tel: 0512/283 333,

bis Anf. Dez. Di-Fr 18-24, Sa, So, Fei 11-24,

www.buzihuette.at



florian.holzer@kurier.at