1., ZUR DANKBARKEIT

Ein Landgasthaus, wie es im Buche steht. Mit lebendiger Schankstube, mit prächtigem Speisezimmer, nettem Wirt, eigenem Wein, regionaler Küche aus regionalen Zutaten.



7141 Podersdorf, Hauptstr. 39,

Tel: 02177/22 23,

Do, Fr 11.30-14, 18-21, Sa, So, Fei 11.30-21,

www.dankbarkeit.at



2., CSENCSITS

Jürgen Csencsits führt das zweifellos „etwas andere“ Gasthaus: versteckt gelegen, nicht übermäßig schön, aber von einem absoluten Meister bekocht. So geht moderne Landküche.



7512 Harmisch 13,

Tel: 03366/77 220,

Do-Sa 11-24, So 11-19,

www.csencsits.at



3., WIRTSHAUS IM HOFGASSL

Hier kann man sich ab dem ersten Schritt verzaubern lassen: Das „Gassl“, der traumhaft schöne Hof, regionale Weine und moderne Landhausküche mit Gourmet-Appeal.



7071 Rust, Rathauspl. 10,

Tel: 02685/60 763,

Mi-So 12-14, 18-21.30,

www.hofgassl.at



4., ZUM FRÖHLICHEN ARBEITER

Ein wunderbar traditionelles Landgasthaus, bald hundert Jahre alt. Hier wird absolut herzhaft und traditionell gekocht, mit hohem Qualitätsanspruch – gute Kombi!



7143 Apetlon, Querg. 98,

Tel: 02175/2218,

Do-Di 9-23,

www.tschidas.at



5., GERLINDE GIBISER

Südburgenland pur. In der Jagdsaison (jetzt!) wird hier die Nacht zum Tag, im üppig dekorierten Landgasthof findet das Wildbret in köstlicher Umsetzung zu Tisch.



7561 Heiligenkreuz/Lafnitztal, Obere Hauptstr. 10,

Tel: 03325/4216,

Di, Mi, Fr, Sa 11.30-24, So 8-17,

www.g-gibiser.at



