1., ANGERER ALM

Auf den ersten Blick schaut die Angerer Alm aus wie jede andere gute Skihütte. Allerdings: Hier gibt’s Gourmet-Frühstück, Überraschungs-Dinner (gegen Reservierung) und einen fantastischen, begehbaren Top-Weinkeller!



6380 St. Johann in Tirol, Berglehen 53,

Tel: 05352/62746,

www.angereralm.at



2., WIESERALM

Einer der Pioniere der neuen Gourmet-Erlebnis-Hütten. Absolute Top-Atmosphäre, fantastisches Essen aus Zutaten, die zum Teil aus der eigenen Landwirtschaft stammen. Nachteil: Alle wollen hin, es herrscht großer Andrang.



5754 Hinterglemm, Reiterkogel,

Tel: 06541/6939,

Mo-So 11-16.30,

www.wiesergut.com/geniessen/wieseralm



3., HENDL-FISCHEREI

Die jüngste Interpretation des Themas Skihütte: Holz-gewordene Designer-Fantasie bei der Bergstation der Asitz-Bahn, Brathendl vom offenen Grill, Ripperln, Steckerlfisch und sehr, sehr viel Szene ...



5771 Leogang, Am Asitz,

Tel: 06583/20 800,

www.hendl-fischerei.at



4., NAGGLERALM

Okay, das Skigebiet über dem Weissensee zählt zwar nicht zu den berühmtesten. Aber diese Hütte ist absolut top: Alles wird hier selbst und aus regionalen Zutaten gekocht. Slow Food pur, großer Hütten-Genuss.



9762 Weissensee,

Tel: 0699/103 61 000,

Mo-So 9-17,

www.naggleralmut.at



5., GEORG’S EINKEHR

Äußerlich wirkt diese Winter-Filiale des Gasthofs zum Bergmann in Turrach zwar recht bescheiden. Allerdings: Herrliche Suppen, selbst gemachte Hirsch-Würstel, hausgemachte Leberknödel, deftig und gut gekocht.



8864 Turrach, Talstation Turrachbahn,

Tel: 0676/553 83 25,

Mo-So 9-16.30



florian.holzer@kurier.at