1., MARTIN MÜLLER

Er war bisher einer der besten Fischer, Fischzüchter und vor allem Fisch-Verarbeiter des Landes. 2017 beschloss Martin Müller, keine Fische mehr künstlich zu züchten, nur noch wilde Fische nachhaltig zu fischen. Zukunftsweisend!



Weißenseefisch,

9762 Weißensee, Neusach 106,

Tel: 0676/501 36 74,

www.weissenseefisch.at



2., HEINRICH DIETER KIENER

2012 gründete der Stiegl-Chef die etwas andere, etwas individuellere Brauerei: Gut Wildshut baut im Innviertel eigenes Bio-Urgetreide an, mälzt selber, braut tolle Avantgarde-Biere, backt aus den Resten Brot. 2017 startete man richtig durch.



Stiegl Gut Wildshut,

5120 St. Pantaleon, Wildshut 8,

Tel: 06277/641 41,

www.biergut.at



3., ROBERT WEISHUBER, BENJAMIN HOFER

Dass Fleisch von glücklich gealterten Rindern sehr viel interessanter schmeckt als belangloses Jungrind, entdeckte man in Spanien. Weishuber & Hofer suchen ihre zehnjährigen Kühe in Österreich. Top-Beef!



X.O. Beef,

4722 Peuerbach, Kolbeweg 11,

Tel: 0664/198 28 80,

shop.xobeef.at



4., PIERRE ZIADEH, HENRY FARAH

Ein schillerndes, internationales Restaurant-Konzept mit euro-asiatischer Küche und fünf Millionen Euro Investitionsvolumen, das in Wien startet? Mit dem Aï zeigte die libanesische Kamp-Group, dass so etwas durchaus geht.



Aï Vienna,

Wien 1, Seitzerg. 6/1,

Tel: 01/532 29 00,

So-Mi 11.30-01, Do-Sa 11.30-2,

www.airestaurant.co



5., PATRICK MÜLLER, ANNA SCHWAB

Und dann noch das genaue Gegenteil des Aï: Patrick Müller und Anna Schwab kochten vergangenen Herbst in einem Anhänger mitten in der verwilderten Krieau Soulfood, dass einem die Tränen kamen. Startet im Frühling wieder!



Wien 2, Meiereistr. 12,

www.facebook.com/punks8



