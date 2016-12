1., MARKTEREI

Die seit 2011 existierende Markterei ist in der Alten Post zum echten Gourmet-Event geworden. Großartige Produkte aus allen Sparten.



Wien 1, Dominikanerbastei 11,

Fr 12-24, Sa 10-22 (Pause von 24.12. bis 12.1.),

www.markterei.at



2., FERSTEL-PASSAGE

Elegant, klein, edel. Die Feinkost-Adressen Beaulieu, Mörwalds Kochamt, Xocolat, Volcanothek und Caffe Couture bieten Genuss pur.



Wien 1, Freyung 2/Herreng. 16,

zu Geschäftszeiten geöffnet, einige Shops sogar sonntags.



3., MARKTWIRTSCHAFT

Ein sympathisches Indoor-Konzept mit lässiger Bar, Restaurant, außergewöhnlichen Shops, gut sortierten Spezialitäten-Regalen.



Wien 7, Siebensterng. 21,

Tel: 0677/618 82 109,

Di-Sa 10-19, So 10-18,

www.marktwirtschaft.at



4., PANZERHALLE

Mutiges Projekt in Salzburg-Maxglan: ein modernes Büro- und Shop-Konzept kombiniert mit Restaurant, Bars und Feinkost-Anbietern.



5020 Salzburg, Siezenheimer Str. 39a-d,

Tel: 0662/434 336,

Mo-Fr 9-18, Sa 9-14,

www.panzerhalle.at



5., MARKT KULINARIUM BURGENLAND

Tolle Feinkost-Initiative in den ehemaligen Stallungen des Schloss Esterházy: Delikatessen aus dem Burgenland und von rundherum.



7000 Eisenstadt, Esterházypl. 7,

Tel: 02682/630 040,

Fr 10-14, Sa 8.30-12,

www.markthalle-burgenland.com



florian.holzer@kurier.at