1., GUT HORNEGG

Prachtvoll an einem malerischen See unweit der steirischen Weinstraßen gelegen, bis zu elf heimische Fischarten werden hier gezüchtet und verarbeitet, darunter auch absolute Raritäten.



8504 Preding, Tobis 1-3,

Tel: 03185/2304,

Do 15-19,

www.gut-hornegg.at



2., GRÜLL

Top-Adresse von internationalem Format: Kaviar von selbst gezüchteten Stören, außerdem Forelle, Saibling, Huchen & Co aus den Teichen, Meeresfisch aus Salzwasserbecken.



5082 Grödig, Neue-Heimat-Str. 13,

Tel: 06246/754 92,

Mo-Fr 8.30-18, Sa 8.30-12,

www.gruell-salzburg.at



3., ÖBF-FISCHWELTEN

Tolles Nachhaltigkeits-Projekt der Bundesforste: Wildfang-Fische aus den steirischen Salzkammergut-Seen (Vorreservierung empfohlen) und Zuchtfische aus Wildfang-Nachzucht.



8984 Kainisch 103,

Tel: 03624/289,

Mo-Sa 9-12 Uhr,

www.bundesforste.at



4., FISCHEREI ECKER

Attersee-Fischerei in dritter Generation. Das Spektrum umfasst alle herrlichen Fische des tiefen Sees, aber auch Zuchtfische aus den Kaltern. Legendär großartige Räucherfische.



4863 Seewalchen, Moos 17,

Tel: 07662 24 87,

Di-Fr 9-18, Sa 9-14, So 9-12,

www.fischerei-ecker.at



5., WEISSENSEEFISCH

Martin Müllers Weissensee-Fischerei ist nur deshalb am fünften Platz gereiht, weil er noch nicht offen hat. Dann aber: grandioser Frischfisch und köstlich-kreative Fisch-Verarbeitung.



9762 Weissensee, Neusach 106,

Tel: 0676/501 36 74,

Juni-Sept. Di, Fr 14-16,

www.weissenseefisch.at



