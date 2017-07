1., SAAG

Das Restaurant Saag zählt zu den besten Restaurants in Kärnten, zum schönsten – direkt am Wörthersee beim Strandbad gelegen – sowieso.



9212 Techelsberg am Wörthersee, Saag 11,

Tel: 04272/43 501,

Sa, So 12-14, Mi-Mo 18-21.30,

www.saag-ja.at



2., WEYRINGER

Zwischen dem Seebad Henndorf und dem Restaurant befindet sich zwar ein Zaun, aber macht nichts. Perfekte Gourmet-Küche, tolle See-Terrasse.



5302 Henndorf am Wallersee, Fenning 7,

Tel: 06214/61 872,

Mi-Mo 12-14, 18-21.30,

www.weyringer-wallersee.at



3., KROPFITSCHBAD

Hier fühlt man sich wie im Historienfilm, prächtige Location. Man sitzt direkt am Wasser und kann gutbürgerliche Küche genießen.



9201 Krumpendorf, Strandweg 93-95,

Tel: 0676/844 630 500,

Mo-So 8-21.45,

www.kropfitschbad.at



4., BOOTSHAUS AM LÄNGSEE

Das Sommer-Projekt von Markus Rath: lustige Sommerküche, Fisch, Burger, Cocktails auf der Terrasse vom Strandbad.



9313 St. Georgen am Längsee, Längseestr 9/Strandbad Längsee,

bei Schönwetter, Mo-So ab 10,

www.rathhaus.co.at



5., NEUWALDEGGER BAD

Das Bad zählt zu den besonderen Sommer-Orten Wiens. Die gefüllten Paprika sind legendär. Die Preise leider auch.



Wien 17, Promenadeg. 58,

Tel: 01/486 24 52, bis 31.8.

Mo-So 9-18.30 Uhr,

www.facebook.com/neuwaldeggerbad



[email protected]