Fleischloses Update: Veganer bekommen Salat-Emoji ohne Ei

Emojis, das sind Bildzeichen, die in SMS und Chats Begriffe symbolisch ersetzen, sind aus der digitalen Kommunikation kaum mehr wegzudenken. Über 90 Prozent der online aktiven Weltbevölkerung verwenden sie. So können - unter anderem - Freude, Trauer, Angst und Liebe ausgedrückt werden. Nicht selten tauscht man sich via WhatsApp, iMessage und im Facebook-Chat auch über Essen(sgelüste) aus. Dafür stehen diverse Emoticons, darunter Speck, Brot, Burger, Pommes und Spaghetti, zur Verfügung. Das Salat-Emoji gab es bisher nur in der Ausführung mit Ei als Topping. Das soll sich nun ändern. Zumindest bei Google, bei Apple, Microsoft, Samsung, Facebook und anderen Herstellern kam der stilisierte Salat auch bisher schon ohne Ei aus. Das berichtet unter anderem der Independent.

Veganerfreundlich

In Zeiten, in denen in urbanen Regionen auf der Speisekarte eines fast jeden Restaurants eine vegane Option zu finden ist, sah sich Google dazu verpflichtet, mit einem veganen Salat-Emoji nachzuziehen. Im Sinne der Inklusion, wie Jennifer Daniel, Leiterin der Abteilung für User Experience bei Google, auf Twitter schreibt. "Es gibt viel Diskussion über Inklusion und Vielfalt bei Google, wenn ihr also Beweise dafür braucht, dass Google diese Dinge zur Priorität macht, dann darf ich eure Aufmerksamkeit auf den 🥗-Emoji lenken - wir haben das Ei in der Andoid P beta 2 entfernt, und ihn damit zu einem inklusiveren veganen Salat gemacht", schrieb sie kürzlich auf dem sozialen Netzwerk.