Fleischersatz-Hersteller Beyond Meat will an die Wall Street

Der US-Nahrungsmittelproduzent Beyond Meat, der Fleischersatz für Burger und Tacos herstellt, will an die New Yorker Börse. Das Unternehmen will 8,75 Mio. Aktien zum Preis von maximal 21 Dollar (18,7 Euro) ausgeben und damit bis zu 183,75 Mio. Dollar (163,3 Mio. Euro) einnehmen, wie aus den bei den Finanzbehörden eingereichten Papieren hervorgeht. Damit wäre Beyond Meat rund 1,2 Mrd. Dollar wert.