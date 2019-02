Null Prozent Fleisch – und trotzdem ein Burger

Der Burger als letzte Bastion der Fleischtiger? Das war einmal. Restaurants, die fleischlose Burger anbieten, wachsen wie Schwammerln aus dem Boden. Auch Konzerne wittern das Geschäft mit dem Fleischersatz. Sie haben dabei nicht nur Veganer und Vegetarier im Visier, sondern vor allem die wachsende Gruppe der Teilzeitvegetarier - also Flexitarier, die sich gesünder ernähren wollen. Der Testlauf mit einem veganen Burger in Finnland und Schweden bei McDonalds war so erfolgreich, dass er dort nun ins Standardprogramm aufgenommen wurde. „In Österreich ist das derzeit nicht geplant, weil wir noch keine so große Nachfrage sehen, aber im ersten Halbjahr planen wir eine Erweiterung der vegetarischen Produktlinie“, sagt der Unternehmenssprecher Wilhelm Baldia.

Vertrauter Fleischgeschmack

Bei vielen Menschen geht die Lust auf den typischen Fleischgeschmack nie ganz verloren. „Ich glaube, da steckt etwas Psychologisches dahinter. Die meisten Veganer sind mit Fleisch aufgewachsen, der Geschmack ist vertraut“, erzählt die Veganerin Selina Schöberl. Ihre vegetarisch lebende Mutter Melanie träumt immer wieder von einer würzigen Wurst mit Currysauce: „Das ist das einzige, was ich gerne essen würde. Ersatz-Produkte habe ich schon probiert, aber die kann man vergessen.“ Das geht vielen so. Ziel ist es daher, den Fleischersatz möglichst fleischähnlich zu machen. „Sieht aus wie ein Burger, schmeckt wie ein Burger, duftet wie ein Burger“, warb der Lebensmittelkonzern Nestlé Deutschland unlängst für den neuen „Incredible Burger“, der heuer im deutschen Handel erhältlich sein wird. Er soll in Optik und Geschmack mit Hamburgern aus Fleisch konkurrieren – O-Ton: „Kräftig rot und grob sieht er aus wie frisch vom Metzger. Beim Braten färbt er sich gleichmäßig braun und verströmt die vertrauten Röstaromen.“