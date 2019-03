Fisch zum Aschermittwoch: Kann man Gütesiegeln vertrauen?

Mit dem Aschermittwoch beginnt die kirchliche Fastenzeit. Häufig kommen in den enthaltsamen Wochen bis Ostern Fischgerichte auf den Tisch. Ernährungstechnisch gesehen eine gute Wahl, denn Fisch gilt als gesund, aus Sicht der Umwelt aber ein Problem. Wie der WWF in einer Aussendung mitteilt, sind bereits 33 Prozent der globalen Fischbestände überfischt und 60 Prozent bis an nachhaltige Grenzen befischt. Daher empfiehlt der WWF zu heimischen Bio-Fischen wie Forelle oder Karpfen zu greifen.

Wer auf Meeresfisch nicht verzichten will, sei laut WWF-Meeresexperte Axel Hein gut beraten, MSC-zertifizierten Produkten den Vorzug gegenüber konventionellen zu geben. Doch welche Bedeutung haben die unterschiedlichen Gütesiegel überhaupt?

Kritik von Meeresschutz-Organisationen

Das MSC-Logo ist eines der bekanntesten Gütesiegel für Fischprodukte. Es steht für nachhaltige Fischerei. Konsumenten sollen solche Logos ein gutes Gefühl beim Kauf von Thunfischdosen und TK-Lachs geben. Zu Recht?

Derzeit liegt der Anteil der MSC-zertifizierten Wildfänge weltweit bei 12 Prozent und soll bis 2020 auf 20 Prozent wachsen. Umweltorganisationen kritisieren dieses Vorhaben. Schon jetzt würde MSC umstrittene Fischereien als nachhaltig zertifizieren, hieß es in einem offenen Brief von mehr als 60 Umwelt- und Meeresschutz-Organisationen sowie Wissenschaftlern im Jänner 2018. Sie fordern von dem vom WWF mitbegründeten MSC strengere Regeln.

Kein Siegel für kleine Fischereien

Der REWE-Konzern hat mit dem Pro-Planet-Siegel indes sein eigenes Label geschaffen. Um es zu bekommen, müssen MSC-zertifizierte Fischprodukte von vier weiteren Organisationen auf Fangart und Fischbestand geprüft werden. Neben dem WWF ist darunter auch Greenpeace, die MSC als nicht vertrauenswürdig einschätzen. Fischprodukte ohne MSC-Siegel, wie z. B. von kleinen Traditionsfischereien, haben jedoch keine Chance auf ein Pro-Planet-Label.