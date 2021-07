Top 5: Die coolsten Hotspots zum Fußball schauen

APA3719805-2 - 06032011 - WIEN - ÖSTERREICH: ZU APA-TEXT WI - Im BIld: Kellner Alexander serviert bei frühlingshaften Temperaturen um die 20 Grad den Gäste am Freitag, 3.April 2009, im Gastgarten der Stiegl Ambulanz kühles Bier. - Die SPÖ Linz griff am Wochenende das Thema einer Sondersteuer auf Alkohol, ein 15 Prozent Aufschlag auf alkoholische Getränke in der Gastronomie, auf um die Geldnot der Kommune zu lindern. Auch Graz und Salzburg bekundeten ihr Interessen für eine derartige neue kommunale Einnahmensquelle. APA-FOTO: BARBARA GINDL

© Bild: APA/BARBARA GINDL